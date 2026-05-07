Александр Полтавцев стал и. о. главы администрации Кировского р-на Ростова

На сайте администрации Кировского района Ростова‑на‑Дону опубликовано официальное сообщение о назначении Александра Полтавцева исполняющим обязанности главы районной администрации.

Ранее Александр Полтавцев занимал должность заместителя главы администрации района по экономическим вопросам. В настоящий момент он числится одновременно в двух статусах: и. о. главы администрации и заместителя главы.

Вакансия руководителя района образовалась 7 мая после кадровых перестановок, объявленных главой города Александром Скрябиным. Прежний руководитель Кировского района Наталья Симаченко, занимавшая эту должность с июня 2019 года, назначена заместителем главы города по социальным вопросам.