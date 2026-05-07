Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд прекратил спор краснодарской компании со структурой РЖД на 53,8 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области прекратил производство по иску ООО «Стройтэкл» к «Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению» (структура «Трансэнерго» — филиала РЖД). Стороны заключили мировое соглашение, подробности которого не разглашаются. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Источник: Коммерсантъ

Арбитражный суд Воронежской области прекратил производство по иску ООО «Стройтэкл» к «Юго-Восточной дирекции по энергообеспечению» (структура «Трансэнерго» — филиала РЖД). Стороны заключили мировое соглашение, подробности которого не разглашаются. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Суд принял к производству иск краснодарской компании о взыскании 53,8 млн руб. в феврале. Согласно документам, претензии «Стройтэкл» возникли из-за задолженности структуры РЖД за пользование чужими денежными средствами. Другие подробности в материалах не раскрывались. Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile, ООО «Стройтэкл» зарегистрировано в Краснодаре в 2019 году. Основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Доли в компании принадлежат Николаю Пархоменко (50%), ее гендиректору Илье Нестеренко (30%) и Александре Цехомской (20%). В 2025 году выручка общества составила 127,8 млн руб., чистая прибыль — 27 млн руб.

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимира Лисина в течение марта подало в Арбитражный суд города Москвы четыре гражданских иска к ОАО «РЖД» на общую сумму 384,2 млн руб.