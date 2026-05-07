В Кропоткине Краснодарского края благоустроили городской пляж

Там появились игровые и спортивные площадки для людей разных возрастов.

Городской пляж благоустроили в городе Кропоткине Краснодарского края. Работы прошли при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Кавказского района.

Благоустройство провели на набережной вдоль улицы Речной. На участке площадью 1,4 гектара обустроили новые игровые и спортивные площадки для разных возрастов — от малышей до молодежи. Такое зонирование выбрали не случайно: одна из ключевых целей проекта — привлечь детей и подростков к здоровому образу жизни.

«На территории будущей зоны отдыха проведена масштабная работа. Возведена самая большая в городе площадка для игры в волейбол и баскетбол. Одновременно с этим создана удобная зона отдыха: установлены лавочки и мусорные контейнеры, высажены зеленые насаждения возле пирсов, установлены стильные перголы, которые впоследствии будут украшены вьющимися растениями. Оформлены входные арки, а по всей территории проложены новые пешеходные дорожки», — сообщил исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Кавказский район Авак Арутюнов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.