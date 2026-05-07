«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым словом спустя три дня молчания

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», в четверг, 7 мая, передала в эфир сообщение, которое содержало слово «рифмоплет». В последний раз волна проявляла активность три дня назад, 4 мая.
Сообщение прозвучало в 19:26 по московскому времени.
— НЖТИ НЖТИ 31667 РИФМОПЛЕТ 9472 5163, — передает Telegram-канал «УВБ-76 эфир», который отслеживает активность радиостанции.
30 апреля УВБ-76 вышла в эфир впервые за пять дней — в 19:00 по Москве прозвучало слово «сексофай», а позднее в 20:35, станция передала слово «кобчик».
25 апреля американская военная система связи HFGCS, которую иногда называют аналогом «радио Судного дня», вновь передала сигнал — в трансляции прозвучала зашифрованная комбинация длиной в 21 символ на частоте 8992 килогерца. Смысл переданного набора букв и цифр остался неизвестным. HFGCS представляет собой сеть высокочастотной связи, которую используют американские войска для передачи важных команд, включая сигналы, связанные с управлением стратегическими силами. Система работает круглосуточно, а ее станции находятся в нескольких странах.
19 апреля в эфире «радиостанции Судного дня» прозвучало слово «пелевизатор». Сообщение с таким содержанием зарегистрировали в 00:09 по московскому времени.