«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым словом спустя три дня молчания

25 апреля американская военная система связи HFGCS, которую иногда называют аналогом «радио Судного дня», вновь передала сигнал — в трансляции прозвучала зашифрованная комбинация длиной в 21 символ на частоте 8992 килогерца. Смысл переданного набора букв и цифр остался неизвестным. HFGCS представляет собой сеть высокочастотной связи, которую используют американские войска для передачи важных команд, включая сигналы, связанные с управлением стратегическими силами. Система работает круглосуточно, а ее станции находятся в нескольких странах.