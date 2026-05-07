Главные новости за 7 мая: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Центральные улицы Воронежа в День Победы станут пешеходными: с вечера 8 мая будет запрещена парковка на проспекте Революции и прилегающих улицах, а 9 мая до 19:00 там полностью перекроют движение. При этом массовых общегородских мероприятий и салюта в городе не запланировано — почти все регионы Черноземья отказались от военных парадов, исключение сделал только Тамбов, но доступ зрителей там будет ограничен.