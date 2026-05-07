Археологи нашли подземные лабиринты возрастом четыре тысячи лет в Китае

Археологи обнаружили под руинами древнего каменного города Хоучэнцзуй на севере Китая разветвленную сеть подземных лабиринтов, возраст которых составляет около четырех тысяч лет. Об этом 7 мая сообщила газета The Times of India.
Находка была сделана в автономном районе КНР Внутренняя Монголия. По мнению специалистов, эта сеть тоннелей была создана примерно 4,3−4,5 тысячи лет назад под одним из самых укрепленных поселений своего времени. Исследователи из Института археологии Китайской академии общественных наук полагают, что подземные ходы использовались для обороны и скрытого перемещения жителей внутри крепости.
На некоторых участках тоннелей сохранились следы инструментов, которыми древние строители вручную создавали проходы. Сам археологический комплекс расположен на северном берегу реки Хуньхэ в уезде Циншуйхэ. Площадь города составляет около 1,38 миллиона квадратных метров, а форма поселения эллиптическая и протянутая на примерно 1,2 тысячи метров.
По информации газеты, раскопки, проводимые в течение последних пяти лет, позволили выявить сложную структуру поселения эпохи Луншань, включающую внутреннюю и внешнюю части города, ворота, а также так называемые оборонительные стены и рвы.
Ученые считают, что система тоннелей, расположенных на глубине от 1,5 до 6 метров, свидетельствует о высоком уровне организации общества и развитых инженерных навыках. Потолки проходов выполнены в сводчатом стиле, характерном для культуры Луншань, что указывает на их целенаправленное проектирование, говорится в материале.
