Археологи нашли подземные лабиринты возрастом четыре тысячи лет в Китае

До этого в Норвегии нашли крупнейший клад эпохи викингов, состоящий почти из трех тысяч серебряных монет и кусочков серебра. Необычная находка была сделана в поле неподалеку от города Рена в муниципалитете Амот и датируется серединой XI века. Помимо монет, в кладе были найдены фрагменты серебра, использовавшиеся как слитки, а также элементы украшений. Особенностью находки стало отличное состояние предметов — благодаря составу почвы серебро сохранилось практически без коррозии.