Премьер Латвии обвинила РФ в падении дронов ВСУ в Резекне

В Латвии считают, что Россия якобы несет ответственность за падение беспилотников ВСУ на территории государства.

Источник: Комсомольская правда

Россия несет ответственность за падение беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Латвии. Об этом заявила премьер-министр республики Эвика Силиня журналистам.

По словам латвийского премьера, принадлежность дрона не имеет значения, так как «нужно помнить», что Россия якобы «является агрессором».

Ранее стало известно, что 7 мая нефтебазу в городе Резекне, предположительно, атаковали украинские беспилотники. По словам Министра обороны Латвии Андриса Спрудса, это были дроны, которые киевский режим нацелил на российские объекты, но они по ошибке упали на латвийской территории.

В свою очередь российские средства воздушно-космических сил зафиксировали в небе над Латвией сразу шесть неопознанных беспилотников.

Как писал сайт KP.RU, военный корреспондент Александр Коц показал, как украинские дроны атакуют Россию с территории стран ЕС.

Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
