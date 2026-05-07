Россия несет ответственность за падение беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Латвии. Об этом заявила премьер-министр республики Эвика Силиня журналистам.
По словам латвийского премьера, принадлежность дрона не имеет значения, так как «нужно помнить», что Россия якобы «является агрессором».
Ранее стало известно, что 7 мая нефтебазу в городе Резекне, предположительно, атаковали украинские беспилотники. По словам Министра обороны Латвии Андриса Спрудса, это были дроны, которые киевский режим нацелил на российские объекты, но они по ошибке упали на латвийской территории.
В свою очередь российские средства воздушно-космических сил зафиксировали в небе над Латвией сразу шесть неопознанных беспилотников.
