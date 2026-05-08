Военный оркестр под открытым небом: яркое шествие в Астане

В День защитника Отечества в Астане состоялось шествие Национального военно-патриотического оркестра Вооружённых сил Министерства обороны Казахстана.

Источник: DKNews.kz

Музыкальный марш в Астане: Зрелище для всех

Музыкальный марш стал одной из самых зрелищных частей праздничной программы в Астане, передает DKNews.kz.

Колонна оркестра прошла от парка «Ғашықтар» до бульвара «Нұржол». В шествии приняли участие 40 музыкантов Национального военно-патриотического оркестра.

В центре столицы прозвучали известные композиции, а также попурри на народные песни, хорошо знакомые казахстанцам.

Музыканты исполняли музыку прямо во время движения, создавая праздничную атмосферу для всех прохожих и гостей столицы.

Марш был посвящен патриотизму и праздничной атмосфере.

Главный специалист Управления по вопросам молодежной политики акимата Астаны Алибек Жусупов отметил, что главная цель мероприятия — укрепление патриотизма и создание праздничного настроения:

> «Особенность сегодняшнего мероприятия заключается в том, что жители и гости столицы могли вживую увидеть и услышать исполнение композиций Национального военно-патриотического оркестра Вооруженных сил Министерства обороны Республики Казахстан».

Маршрут был тщательно подготовлен с учетом особенностей городского рельефа и технических требований для синхронного движения оркестра.

> «Мероприятие направлено на создание праздничной атмосферы и укрепление чувства патриотизма и любви к Родине. Локации были выбраны с целью максимального охвата общественных пространств города и привлечения большего количества зрителей».

Организаторы сообщили, что подобные музыкальные марши будут проводиться ежегодно на разных площадках Астаны.

Алибек Жусупов напомнил, что в предыдущие годы выступления военных оркестров проходили в Центральном парке Астаны и собирали большое количество зрителей.

Почему такие мероприятия привлекают внимание горожан?

Музыкальные шествия военных оркестров давно стали неотъемлемой частью праздничной атмосферы государственных праздников.

Подобные мероприятия помогают:

  • популяризировать военную музыкальную культуру,

  • создавать атмосферу общегородского праздника,

  • укреплять чувство патриотизма,

  • знакомить молодежь с традициями армии.

Для многих жителей Астаны марш оркестра стал одним из самых ярких событий Дня защитника Отечества.