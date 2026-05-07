В Санкт-Петербурге проходит выставка «В мастерской театрального художника»

Выставка «В мастерской театрального художника» проходит в Шереметевском дворце — Музее музыки в Санкт-Петербурге. Мероприятие организовали при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в комитете по культуре города.
Посетить экспозицию можно с 29 апреля по 28 сентября 2026 года. Она оформлена как пространство, напоминающее мастерскую: там собраны личные вещи и рабочие инструменты театральных художников, а также эскизы, плакаты, макеты декораций, костюмы, текстиль, архивные фотографии и документы. Благодаря этому посетители могут увидеть, как рождается визуальный образ спектакля — от идеи до готового сценического решения.
В выставке представлены работы более 40 известных петербургских сценографов. Центральная часть проекта — реконструкция мастерской Николая Акимова из подлинных предметов: в этом году отмечается 125 лет со дня его рождения. Акимов был не только художником, но и педагогом — он участвовал в создании направления подготовки театральных художников и воспитал многих мастеров.
