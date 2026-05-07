Экспорт рапса из Курской области в Беларусь вырос почти в два раза с начала года

С начала 2026 года из Курской области в Республику Беларусь экспортировано 15,6 тыс. т продовольственного рапса, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,06 тыс. т). Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.