Мощная вспышка класса М произошла на Солнце

Ученые зафиксировали на Солнце мощную вспышку предпоследнего класса М, которая продлилась 70 минут. Об этом в четверг, 7 мая, сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики.
— 7 мая в 18:14 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M2.6 (N19E88) продолжительностью 70 минут, — передает ТАСС.
Вспышки классифицируют по мощности рентгеновского излучения от A до X. При этом более сильные вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы, которые при достижении Земли способны вызывать магнитные бури.
24 апреля на Солнце произошла вспышка высшего класса X2.5, которая стала сильнейшей за три месяца. Исследователи зафиксировали явление в 04:07 по московскому времени, оно сопровождалось выбросом плазмы. При этом центр взрыва находился ближе к краю солнечного диска, поэтому поток вещества направился в сторону.
23 апреля на звезде зарегистрировали две вспышки класса М. Первая из них произошла в 7:35 по московскому времени в группе пятен 4419 и длилась 28 минут. Вторая вспышка была зарегистрирована в 7:59 по московскому времени в группе пятен 4420, ее продолжительность составила 18 минут.