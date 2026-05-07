Радио Судного дня передало сигнал «Рифмоплёт» после трёх дней молчания

В последние дни загадочная радиостанция УВБ-76 вновь привлекла к себе внимание. В понедельник, 4 мая, в 14:21 по московскому времени она передала кодовое слово «Минусовый», а ранее в тот же день, с интервалом в несколько часов, прозвучал сигнал «Плавбаза». До этого, после пятидневной тишины, в четверг, 30 апреля, в 18:58 по московскому времени станция вышла в эфир со словом «Сексофай».