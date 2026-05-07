Проект из Татарстана признали лучшим на конкурсе трудоустройства подростков

Проект Кадрового центра по Зеленодольскому району Республики Татарстан признали лучшим на всероссийском конкурсе «Ответственное трудоустройство подростков». Мероприятие проходило при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в аппарате Совета Зеленодольского муниципального района.
Итоги подвели на Х Санкт‑Петербургском международном форуме: на участие поступило 229 заявок из 53 регионов. Первое место заняла программа Зеленодольского района «Трудоустройство подростков в конфликте с законом и трудной жизненной ситуации». Проект реализуется уже несколько лет совместно с Раифским специальным учебно-воспитательным учреждением.
Так, летом 2025 года за счет средств муниципального района трудоустроили 40 подростков, состоящих на различных профилактических учетах. Эту работу планируют продолжить в 2026 году совместно с молодежными клубами «Исток».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.