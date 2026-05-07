«Каждый день я думаю об этом и виню себя»: водитель троллейбуса, задавившей 35-летнюю калининградку, обратился к её матери

Через адвокатов обвиняемый передал письмо матери погибшей женщины, в котором просит прощения и раскаивается. Мужчина пишет, что каждый день думает об этом и винит себя. Говорит, что, к сожалению, трагедия произошла, и изменить это уже невозможно. Он ни коим образом не хочет избежать ответственности, но искренне просит простить его, уверяет, что действительно не хотел, чтобы это произошло, и если может хоть чем-то помочь, то готов это сделать.