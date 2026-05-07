Жёлтый уровень опасности объявлен в Москве и области из-за грозы с ветром

А вот московская ночь 5 мая вошла в число самых тёплых за всю историю метеонаблюдений, уступив лишь двум рекордам столетней давности. Как уточнили в столичном метеобюро, воздух прогрелся до 14 градусов, что позволило ночи занять третью строчку в рейтинге с 1879 года: выше температура была только в 1970-м (15,7) и в 1979-м (14,7).