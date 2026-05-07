«Бьются лучшие умы»: во что вложить 1 млн руб

[02:05] Инвестиции — вопрос горизонта.
[08:19] Лайфхак от Сергея Кикевича.
[19:21] Акции «Сбера» или вклад в нем.
[23:42] Фонды или акции?
[24:50] ИИС и ПДС.
[28:34] Риски рынка акций.
[34:35] Валютные инструменты.
Правильный подход к личным сбережениям всего один — диверсификация портфеля, распределение активов внутри которого может меняться в зависимости от горизонта планирования, риск-профиля и целей человека, объяснил финансовый советник и автор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич в эфире Радио РБК.
Эксперт придерживается агрессивного профиля: отдает предпочтение акциям, остальное распределяется между облигациями, золотом и криптовалютами. За 15 лет среднегодовая доходность такого портфеля составила 18−19%, хотя в последние годы она не радовала, поскольку акции показали не лучший результат в последние три-четыре года.
По словам директора по инвестициям «СберСтрахования жизни» Александра Тихомирова, начать накопления стоит с формирования подушки безопасности, которая может быть равна либо трем окладам, либо шести расходам. Перед выбором финансовых инструментов стоит думать не о том, сколько можно заработать, а о том, сколько можно потерять.
Если говорить о вложении 1 млн руб., то 15% можно выделить на спекулятивные идеи рынка акций — например, акции ВТБ, дивидендная доходность которых может составить от 10 до 20%, отметил директор аналитического управления ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко. Оставшуюся часть можно вложить в облигации.