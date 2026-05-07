Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бьются лучшие умы»: во что вложить 1 млн руб

Какой инструмент защитит и приумножит сбережения лучше других? В «Инвестиционном часе» на Радио РБК Дмитрий Полянский и финансовый советник Сергей Кикевич обсудили, во что россиянину вложить 1 млн руб. летом 2026 года.

Источник: РБК

[02:05] Инвестиции — вопрос горизонта.

[08:19] Лайфхак от Сергея Кикевича.

[19:21] Акции «Сбера» или вклад в нем.

[23:42] Фонды или акции?

[24:50] ИИС и ПДС.

[28:34] Риски рынка акций.

[34:35] Валютные инструменты.

Правильный подход к личным сбережениям всего один — диверсификация портфеля, распределение активов внутри которого может меняться в зависимости от горизонта планирования, риск-профиля и целей человека, объяснил финансовый советник и автор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич в эфире Радио РБК.

Эксперт придерживается агрессивного профиля: отдает предпочтение акциям, остальное распределяется между облигациями, золотом и криптовалютами. За 15 лет среднегодовая доходность такого портфеля составила 18−19%, хотя в последние годы она не радовала, поскольку акции показали не лучший результат в последние три-четыре года.

По словам директора по инвестициям «СберСтрахования жизни» Александра Тихомирова, начать накопления стоит с формирования подушки безопасности, которая может быть равна либо трем окладам, либо шести расходам. Перед выбором финансовых инструментов стоит думать не о том, сколько можно заработать, а о том, сколько можно потерять.

Если говорить о вложении 1 млн руб., то 15% можно выделить на спекулятивные идеи рынка акций — например, акции ВТБ, дивидендная доходность которых может составить от 10 до 20%, отметил директор аналитического управления ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко. Оставшуюся часть можно вложить в облигации.