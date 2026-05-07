Palisade Research: Скоро никто не сможет остановить вышедший из-под контроля ИИ

Мир быстро приближается к точке, когда никто не сможет остановить вышедший из-под контроля искусственный интеллект (ИИ). Об этом заявили в американской организации Palisade Research.
Ее исследования продемонстрировали, что системы искусственного интеллекта уже способны самостоятельно переносить себя на другие компьютеры.
— Мы стремительно приближаемся к тому моменту, когда никто не сможет остановить вышедший из-под контроля искусственный интеллект, потому что он сможет самостоятельно экспортировать свои весовые коэффициенты и копировать себя на тысячи компьютеров по всему миру, — заявил Джеффри Лэдиш, директор исследовательской организации.
В этом контексте эксперты предупредили: если ИИ выйдет из-под контроля, он сможет избежать отключения, распространившись на тысячи устройств по всему интернету. В результате он окажется вне контроля IT-специалистов и «продолжит строить планы мирового господства», передает The Guardian.
Недавно предприниматель Илон Маск выразил опасение по поводу того, что искусственный интеллект может представлять серьезную угрозу для человечества.