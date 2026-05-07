Суд признал банкротом белорусского производителя популярных мясных продуктов

Суд признал банкротом производителя популярных мясных продуктов «Барское мясо плюс». Соответствующая информация появилась на портале Единого госреестра сведений о банкротстве.
Согласно документу, опубликованному министерством экономики Республики Беларусь на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве, экономический суд Могилевской области вынес определение о завершении ликвидационного производства в отношении ООО «Барское мясо плюс». Это решение означает, что производитель мясных продуктов из Могилевской области официально прекращает свое существование и будет исключен из государственного регистра.
Процесс банкротства компании, производившей пользовавшиеся популярностью колбасы и другие мясные продукты, длился с июля 2025 года. В ходе работы антикризисный управляющий выяснил, что у фирмы практически нет имущества для расчетов по обязательствам. Проверка показала, что за обществом не числится ни зданий, ни автомобилей, ни даже кассовой техники.
Финансовая ситуация предприятия оказалась крайне сложной. Общая сумма претензий со стороны кредиторов составила более 740 тысяч рублей. Однако за все время ликвидации удалось найти и вернуть лишь около 17 тысяч рублей — это были излишне выплаченные в бюджет средства. Всю эту сумму суд направил на погашение долгов по зарплате перед бывшими работниками компании.
Остальные долги перед кредиторами (более 700 тысяч рублей) остались непогашенными из-за полного отсутствия активов у должника. Также была официально списана безнадежная дебиторская задолженность в размере 77 тысяч рублей. Управляющий и суд пришли к выводу, что оснований для привлечения руководства фирмы к личной (субсидиарной) ответственности по долгам бизнеса не имеется.
На данный момент банковские счета компании закрыты, а все важные документы переданы на хранение в Могилевский городской архив. Компания «Барское мясо плюс» перестала существовать.
Ранее мы сообщали, что в Беларуси на 8 мая объявлен оранжевый уровень опасности: грядут похолодание и сильные дожди.
Кроме того, МОК разрешил выступать белорусским спортсменам с флагом и гимном.
А еще «Белавиа» сказала, что делать пассажирам, чьи рейсы во Внуково отменили.