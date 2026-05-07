В Латвии считают, что Киев пытается втянуть Прибалтику в конфликт с Россией

Украина будет стараться втянуть Прибалтику в прямой конфликт с Россией. Об этом РИА Новости заявил депутат Рижской думы Алексей Росликов.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс ранее заявил, что 7 мая нефтебазу в городе Резекне, предположительно, атаковали украинские беспилотники.
«То, что Украина сегодня, на мой взгляд, будет стараться втянуть Прибалтику, а нынешняя политическая власть, наверное, с удовольствием будет втягиваться в этот конфликт — это абсолютно однозначно да», — сказал Росликов.
По словам депутата, Киев специально проводит действия боевого характера против стран, которые якобы выступают ее союзниками. При этом он добавил, что никто на уровне латвийского парламента не давал Украине разрешение использовать воздушное пространство страны.
