В Ярославской области установят более 230 знаков туристической навигации

Более 230 новых знаков туристической навигации установят в Ярославской области. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«Указатели помогут жителям и гостям региона быстрее находить дорогу к храмам, монастырям, музеям, усадьбам, святым источникам и другим объектам. Всего будет установлено более 230 знаков. Понятные указатели помогают легко ориентироваться, открывать для себя новые маршруты и достопримечательности. Все это напрямую влияет на турпоток и экономику региона», — сообщил Михаил Евраев.
Первые указатели уже начали устанавливать в Некоузском округе. Больше всего знаков смонтируют в Брейтовском, Рыбинском и Переславль-Залесском округах — 40, 36 и 24 соответственно. Завершить все работы планируется этим летом.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.