Увидела тело в гробу и умерла: женщина скончалась через несколько часов после гибели мужа

Жена владельца похоронного бюро скончалась, увидев тело погибшего мужа.

Источник: Комсомольская правда

В Мексике жена владельца похоронного бюро умерла после того, как увидела в гробу тело покойного мужа. Об этом сообщает портал Need To Know.

Инцидент произошел 2 мая в штате Сонора. Мужчина находился за рулем катафалка, который принадлежал семейному похоронному бюро «Хореб». В какой-то момент бизнесмен не справился с управлением и съехал с дороги. В результате ДТП он получил серьезные травмы, скончавшись от них в больнице.

Тело мужчины было доставлено в похоронное бюро для подготовки к прощанию с ним. Там же его ждала супруга погибшего. Когда она увидела тело мужа в гробу, у нее случился инфаркт, вызванный шоком от потери возлюбленного. Женщина скончалась всего через несколько часов после смерти мужа. У пары осталась маленькая дочь, которая осиротела в результате трагедии.

Ранее KP.RU сообщал, что в Индии молодожены погибли на следующий день после свадьбы в результате ДТП. Грузовик с кормом для птиц потерял управление и опрокинулся на припаркованную авторикшу, в которой находилась пара.

Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше