Дуров объявил об обновлении Telegram: подробности

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал крупное обновление мессенджера. Об этом он написал в своем канале.
«Масштабное обновление Telegram — 10 новых важных функций и более 200 улучшений», — подчеркнул Дуров.
В мессенджере появилась функция вызова ИИ-ботов через упоминание в чате. Пользователи также могут создавать автономных ботов для взаимодействия с другими ботами. Также появилась функция подключения бота к профилю для ответов от его имени. Для этого нужно зайти в «Настройки» и выбрать «Автоматизация чатов». Можно настроить доступ бота к определённым чатам, например, только к новым беседам или всем, кроме контактов.
Руководители групп и каналов могут удалять реакции пользователей и ограничивать участие в опросах. Например, разрешать голосовать только подписчикам или людям из определенных стран. Также появились интерактивные графики опросов для отслеживания динамики голосов.
Ранее KP.RU сообщил, что Telegram несколько дней назад провел масштабную «чистку». Всего за сутки было заблокировано более 100 тысяч каналов и групп.