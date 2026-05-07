Дуров объявил об обновлении Telegram: подробности

В мессенджере появилась функция вызова ИИ-ботов через упоминание в чате. Пользователи также могут создавать автономных ботов для взаимодействия с другими ботами. Также появилась функция подключения бота к профилю для ответов от его имени. Для этого нужно зайти в «Настройки» и выбрать «Автоматизация чатов». Можно настроить доступ бота к определённым чатам, например, только к новым беседам или всем, кроме контактов.