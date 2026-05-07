На процессе Илона Маска против OpenAI выступила мать его четверых детей

В своих показаниях госпожа Зилис отвергла слухи о романтических отношениях с господином Маском. По ее словам, он был лишь донором спермы, дети были зачаты с помощью ЭКО, а отношения были платоническими. Работавшая в компании с 2016 года госпожа Зилис сообщила, что в какой-то момент Илон Маск предложил присоединить компанию к Tesla в обмен на место в совете директоров для Сэма Альтмана. Тем не менее она фактически отвергла утверждения юристов OpenAI о том, что господин Маск знал о планах превратить стартап в коммерческую структуру, поскольку разнообразных планов развития OpenAI было «миллиард» и сооснователи спорили по их поводу постоянно и «до тошноты».