Бонни Тайлер ввели в искусственную кому после экстренной операции

Британскую певицу Бонни Тайлер ввели в медикаментозную кому, сообщает португальская газета Correio da Manha. Недавно исполнительницу хитов «Total Eclipse of the Heart» и «Holding Out for a Hero» экстренно госпитализировали и прооперировали. Она перенесла операцию на кишечнике.

По данным газеты, сейчас певица подключена к аппарату искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии.

22 мая у Бонни Тайлер должен начаться гастрольный тур по Европе. Запланированы концерты в Германии, Турции, Чехии, Венгрии, Швеции и других странах.

Бонни Тайлер (настоящее имя Гейнор Салливан) родилась в июне 1951 года в Великобритании. Ее музыкальная карьера началась в 1976 году с хита «Lost In France». Пик популярности певицы пришелся на 1980−1990 годы. В 2013 году она участвовала в конкурсе песни «Евровидение» с песней «Believe In Me».

