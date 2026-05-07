Дуров сообщил о масштабном обновлении Telegram с ботами и ИИ

Ранее основатель Telegram Павел Дуров в своём канале пригрозил возможным уходом мессенджера с французского рынка. По его утверждению, за три с половиной месяца 2026 года во Франции произошёл 41 случай похищения владельцев криптокошельков, причиной чему он назвал продажность местных чиновников, которые сбывают данные держателей криптовалюты преступникам. Дуров заявил, что теперь то же государство хочет получить идентификаторы и личные сообщения пользователей соцсетей, и поэтому Telegram скорее предпочтёт уйти с французского рынка, чем предоставить чиновникам доступ к перепискам.