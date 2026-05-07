«Спартак‑Волгоград» уступил «Буревестнику» в четвертьфинале женской Евразийской ватерпольной лиги

В женском турнире Евразийской ватерпольной лиги завершились четвертьфинальные противостояния. По итогам напряжённой борьбы коллективы.

В женском турнире Евразийской ватерпольной лиги завершились четвертьфинальные противостояния. По итогам напряжённой борьбы коллективы с более высоким «посевом» пробились в следующую стадию.

На стадии ¼ финала команды сражались в серии из двух матчей. «Буревестник» уже в первой встрече на выезде задал высокий темп и фактически лишил соперника шансов на успех. Игра в Волгограде завершилась убедительной победой нижегородских ватерполисток со счётом 14:4.

Ответный матч, прошедший 6 мая в Нижнем Новгороде на домашней арене «Буревестника», лишь подтвердил разрыв в классе между командами.

Равенство продлилось до половины первого периода. На гол Анны Арбузовой результативным броском ответила Анастасия Федотова. После этого «Буревестник» взял игру под контроль и уверенно наращивал своё преимущество.

Хозяйки бассейна ещё раз продемонстрировали высокий уровень игры, разгромив волгоградскую команду со счётом 22:7.

«Буревестник» (Нижний Новгород) — «Спартак-Волгоград» — 22:7 (3:1, 9:2, 2:1, 8:3).

7 мая. Нижний Новгород. ¼ финала. Бассейн «Нижний Новгород».

Судьи: Николай Большаков, Илья Голиков (оба — Москва).

«Буревестник»: Хамраева — Черкасова (1), Арбузова (2), Данилюк (2), Бунакова (3), Савченко (3), Адикова (1) — Волкова, Бычкова (2), Гуськова (3), Нечаева (1), Алексеенко (1), Боярова (2), Тростина (1).

«Спартак-Волгоград»: Павлова — Громова, Федотова (2), Бронникова (2), Кириленко, Сидорок (1), Кожевникова — Юссеф, Сабурова (1), Суханова, Капитонова, Воронкова, Зеленова, Стерликова (1).

Выигранные спринты: 4 — 0.

5-метровые/голы: 2/1 — 1/1.

Удаления: 5 — 1.

Четвертьфинальная серия закончилась в пользу «Буревестника» — 2:0.

«Спартак‑Волгоград» продолжит борьбу в турнире за 5−8‑е места. Соперником волгоградской команды станет столичная «СКИФ‑Восток».

Александр Веселовский.

Фото: пресс-служба «Буревестник».

