Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области апрель стал самым холодным за последние шесть лет

В апреле средняя температура воздуха в Ростовской области составила +9,8 градуса.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области апрель 2026 года выдался холоднее показателя ближайших лет, об этом сообщается на портале «Погода и климат». По данным метеорологов, среднемесячная температура воздуха в регионе составила +9,8 градуса.

Этот показатель оказался самым низким для апреля за последние шесть лет. Для сравнения, в 2025 году средняя температура апреля достигала +11.9 градуса, в рекордно теплом апреле 2024 году — +16.9 градуса, а в 2023 году воздух прогревался до +11.5 градуса. В ближайшие годы холоднее было в 2020 году, когда средняя температура воздуха составила +9.3 градуса.

Однако, согласно статистике, абсолютный минимум для апреля все же остался далеко позади — в 1896 году средняя температура месяца опускалась до отметки +4.1 градуса. В прошлом столетии самый холодный апрель выдался в 1987 году — +4,3 градуса.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.