Что выгоднее — акции «Сбера» или вклад в нем

В эфире Радио РБК финансовый советник Сергей Кикевич рассказал, может ли доходность акций «Сбера» соревноваться с депозитами в этом же банке.

Источник: РБК

Дивидендная доходность акций Сбербанка — 11,7%, но на горизонте года стоимость акций может вырасти с текущих 319 ₽ до 400. Для сравнения, максимальная ставка по вкладу «Лучший процент» с выполнением всех маркетинговых условий — 13,5%.

«Сбер» — сильная компания, но если человек хочет вкладывать в нее, ему предстоит изучать ее финансовую отчетность и сравнивать с показателями аналогичных компаний, подчеркнул финансовый советник и автор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич.

Даже те специалисты, которые умеют анализировать отчетность, все равно теряют на этом деньги. Вместо этого можно приобрести фонд на индекс, не разбираясь в финансовых вопросах. Кроме того, Сбербанк не является единственной сильной компанией российского рынка, а набор индексных компаний может измениться спустя несколько лет.