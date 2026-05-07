Что выгоднее — акции «Сбера» или вклад в нем

Дивидендная доходность акций Сбербанка — 11,7%, но на горизонте года стоимость акций может вырасти с текущих 319 ₽ до 400. Для сравнения, максимальная ставка по вкладу «Лучший процент» с выполнением всех маркетинговых условий — 13,5%.
«Сбер» — сильная компания, но если человек хочет вкладывать в нее, ему предстоит изучать ее финансовую отчетность и сравнивать с показателями аналогичных компаний, подчеркнул финансовый советник и автор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич.
Даже те специалисты, которые умеют анализировать отчетность, все равно теряют на этом деньги. Вместо этого можно приобрести фонд на индекс, не разбираясь в финансовых вопросах. Кроме того, Сбербанк не является единственной сильной компанией российского рынка, а набор индексных компаний может измениться спустя несколько лет.