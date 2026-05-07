TON вырос вдвое: что будет с криптовалютой Telegram дальше

Расчетная компания DTCC готовит токенизацию активов на $114 трлн. Telegram снизил комиссии в сети TON, после чего монета резко выросла. Как это может изменить рынок — в программе «Хэш и кэш» на Радио РБК.

Крупнейшая расчетная компания США DTCC готовит запуск сервиса токенизации активов на $114 трлн. Пилотное тестирование проекта запланировано на июль 2026 года, полноценный запуск — на октябрь. Участники программы «Хэш и кэш» на Радио РБК отметили, что это может ускорить сближение традиционного фондового рынка с блокчейн-инфраструктурой.

На этом фоне в криптосекторе усиливается интерес к TON. После снижения комиссий в сети Telegram монета резко выросла, а сам мессенджер может стать площадкой для массового использования стейблкоинов, мини-приложений и финансовых сервисов.

В выпуске также обсудили запуск криптоторговли Morgan Stanley, закон Clarity Act и стратегию MicroStrategy, которая допускает продажу части биткоинов для финансирования расходов.

