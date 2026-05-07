Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Monde: В Париже начали расследование в отношении Маска и его компании X

Против предпринимателя Илона Маска и его компании Х парижская прокуратура организовала предварительное расследование. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.

Против предпринимателя Илона Маска и его компании Х парижская прокуратура организовала предварительное расследование. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.

— Прокуратура Парижа открыла 6 мая предварительное расследование против материнской компании соцсети X, ее руководителя Илона Маска и генерального директора соцсети до лета 2025 года Линды Яккарино, — говорится в публикации.

Маск — не единственный предприниматель, против которого действуют французские правоохранительные органы. В апреле основатель Telegram Павел Дуров заявил, что во Франции ему грозит «более дюжины обвинений» с 10-летними сроками. Так он прокомментировал решение Министерства юстиции Соединенных Штатов не помогать Франции в проведении расследования в отношении принадлежащей Илону Маску социальной сети X.

До этого бизнесмен заявил, что Франция — это страна, власти которой уголовно наказывают социальные сети, предоставляющие свободу гражданам. Французские сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, вызвали владельца социальной сети Х Илона Маска, а также экс-гендиректора платформы Линду Яккарино для дачи показаний на фоне обысков в офисах соцсети.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше