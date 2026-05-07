Monde: В Париже начали расследование в отношении Маска и его компании X

Против предпринимателя Илона Маска и его компании Х парижская прокуратура организовала предварительное расследование. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.
— Прокуратура Парижа открыла 6 мая предварительное расследование против материнской компании соцсети X, ее руководителя Илона Маска и генерального директора соцсети до лета 2025 года Линды Яккарино, — говорится в публикации.
Маск — не единственный предприниматель, против которого действуют французские правоохранительные органы. В апреле основатель Telegram Павел Дуров заявил, что во Франции ему грозит «более дюжины обвинений» с 10-летними сроками. Так он прокомментировал решение Министерства юстиции Соединенных Штатов не помогать Франции в проведении расследования в отношении принадлежащей Илону Маску социальной сети X.
До этого бизнесмен заявил, что Франция — это страна, власти которой уголовно наказывают социальные сети, предоставляющие свободу гражданам. Французские сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, вызвали владельца социальной сети Х Илона Маска, а также экс-гендиректора платформы Линду Яккарино для дачи показаний на фоне обысков в офисах соцсети.