В Калининградской области открыли бюст летчику-торпедоносцу Василию Балебину

Сегодня в Янтарном городском округе торжественно открыли сквер и памятный бюст Герою Советского Союза, летчику-торпедоносцу Василию Алексеевичу Балебину.

Памятник установили на благоустроенной территории. В церемонии приняли участие почетные гости, военнослужащие, юнармейцы, сотрудники Янтарного комбината и жители поселка.

Василий Балебин (1908−1979) — советский летчик минно-торпедной авиации, участник советско-финской и Великой Отечественной войн. Он совершил десятки боевых вылетов, наносил удары по кораблям и военным объектам противника и был удостоен звания Героя Советского Союза.

Открытие сквера стало важным событием в год 80-летия Калининградской области и в преддверии 81-й годовщины Победы. Власти подчеркнули, что такие проекты помогают сохранять историческую память и передавать ее молодому поколению.

