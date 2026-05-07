Достойные сыны своих отцов

С одной стороны, он символизирует окончание Великой Отечественной войны и триумфальную победу Советского Союза над нацистской Германией. А с другой — это день памяти и скорби по всем, кто не вернулся с полей сражений, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины.
В России нет ни одной семьи, которую бы не затронула та страшная война. У каждого из нас есть предки, сражавшиеся на фронте или трудившиеся в тылу, многие из них не вернулись домой. Мы помним и чтим всех жертв той тяжелой, кровопролитной войны.
Наш народ делает все возможное для сохранения этой памяти. К примеру, в этом году в Москве установят пять мемориальных досок Героям Советского Союза. А в школах появляются «Парты Героев», чтобы молодое поколение знало и гордилось подвигами своих предков. Я сам недавно был на открытии такой парты в одной из школ Марьино. И видел, с каким уважением и гордостью дети относятся к истории своей страны.
С уверенностью скажу, что нас делает сильнее преемственность поколений, о которой мы так часто говорим. Деды и прадеды могут гордиться нашими бойцами, воевавшими в последующих локальных конфликтах: в Афганистане, в других горячих точках. И вот сегодня участники специальной военной операции продолжают их дело — сражаются не за чины и звания, а за честь, достоинство и правду. Они — достойные наследники великих героев. Я уверен, что наши предки могут гордиться своими внуками.
Народ, стремящийся забыть свое прошлое, рискует потерять будущее. Именно поэтому так важно изучать историю своей страны, помнить о подвигах предков и гордиться ими. Мы не забудем то, какой ценой далась Победа!