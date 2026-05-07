Достойные сыны своих отцов

Наш народ делает все возможное для сохранения этой памяти. К примеру, в этом году в Москве установят пять мемориальных досок Героям Советского Союза. А в школах появляются «Парты Героев», чтобы молодое поколение знало и гордилось подвигами своих предков. Я сам недавно был на открытии такой парты в одной из школ Марьино. И видел, с каким уважением и гордостью дети относятся к истории своей страны.