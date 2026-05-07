В кубанской станице Новопокровской стартовало благоустройство берега реки

Благоустройство берега реки Ея стартовало в станице Новопокровской Краснодарского края. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.
На участке демонтируют старые покрытия. До конца октября там сделают новые пешеходные дорожки, систему освещения, создадут сценическое пространство для проведения мероприятий. В дальнейшем установят два пирса, сделают смотровые площадки, для детей — игровую зону.
«Благоустройство территорий, создание комфортной среды для земляков — это ключевое направление нашей деятельности. Чем больше появляется обновленных парков, скверов и набережных, тем шире список возможностей для отдыха и общения у жителей региона», — сообщил вице-губернатор края Евгений Пергун.
Всего в 2026 году в Краснодарском крае благоустроят 124 общественных пространства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.