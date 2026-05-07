Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В кубанской станице Новопокровской стартовало благоустройство берега реки

Там установят освещение, уложат пешеходные дорожки, смонтируют сцену.

Благоустройство берега реки Ея стартовало в станице Новопокровской Краснодарского края. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

На участке демонтируют старые покрытия. До конца октября там сделают новые пешеходные дорожки, систему освещения, создадут сценическое пространство для проведения мероприятий. В дальнейшем установят два пирса, сделают смотровые площадки, для детей — игровую зону.

«Благоустройство территорий, создание комфортной среды для земляков — это ключевое направление нашей деятельности. Чем больше появляется обновленных парков, скверов и набережных, тем шире список возможностей для отдыха и общения у жителей региона», — сообщил вице-губернатор края Евгений Пергун.

Всего в 2026 году в Краснодарском крае благоустроят 124 общественных пространства.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.