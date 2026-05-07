Двое нижегородцев — ветеранов ВОВ примут участие в Параде Победы в Москве

Двое нижегородцев — ветеранов Великой Отечественной войны примут участие в Параде Победы в Москве. Об этом в своем MAX-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Фронтовики Василий Яковлевич Курицын и Вазген Григорьевич Оганесян приглашены на торжества в качестве почетных гостей. Для каждого из ветеранов это уже вторая поездка на Парад Победы. Впервые они приняли участие в главном торжестве 9 Мая в прошлом году, в 80-ю годовщину Великой Победы.
Василию Яковлевичу Курицыну — 102 года, но официально, по паспорту, 100 лет. Осенью 1943-го года он был призван в армию. В течение нескольких месяцев учился в школе сержантов в Муроме. С июля 1944-го стрелковый полк, в котором он служил, вошел в состав 2-го Украинского фронта. Со своим взводом ветеран прошел Венгрию, Румынию, Австрию, Чехословакию. Победу бойцы встретили в чешском городе Пельгржимов.
Ветерану Великой Отечественной войны Вазгену Григорьевичу Оганесяну — 100 лет. В 1944 году Вазген Григорьевич был призван в армию. Служил в саперной роте, позже был направлен в пограничные войска. В сентябре 1945 года был уволен по болезни.
«В Москве нижегородцы примут участие в экскурсии по Москве-реке, праздничном концерте в Национальном центре “Россия”, а также в экскурсии по Центральному музею Вооруженных сил Российской Федерации», — рассказал глава региона Глеб Никитин.
