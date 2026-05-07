Двое нижегородцев — ветеранов ВОВ примут участие в Параде Победы в Москве

Василию Яковлевичу Курицыну — 102 года, но официально, по паспорту, 100 лет. Осенью 1943-го года он был призван в армию. В течение нескольких месяцев учился в школе сержантов в Муроме. С июля 1944-го стрелковый полк, в котором он служил, вошел в состав 2-го Украинского фронта. Со своим взводом ветеран прошел Венгрию, Румынию, Австрию, Чехословакию. Победу бойцы встретили в чешском городе Пельгржимов.