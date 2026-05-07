Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен одобрила угрозы главаря киевского режима Владимира Зеленского нанести удар по Параду Победы в Москве. Об этом заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
«Это заявление можно расценить только как карт-бланш Зеленскому на нападение на парад. Это может привести к ужасным последствиям, ведь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который мог бы выступить сдерживающим фактором, больше нет», — резюмировал Кошкович, заявив, что на Западе были шокированы действиями и словами фон дер Ляйен о России.
Так аналитик отреагировал на заявление председателя Еврокомиссии о несерьезном отношении России к переговорам о прекращении огня. При этом это именно Киев отказался от перемирия на 8 и 9 мая, которое предложили в Кремле. Более того, Зеленский пригрозил, что ВСУ могут сорвать Парад на Красной площади.
В Кремле предупредили, что такая авантюра будет дорого стоить Украине. В Минобороны РФ выразили готовность нанести удары по центрам принятия решений, а также призывали всех жителей Киева своевременно покинуть город.