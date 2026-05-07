Мэрия опубликовала график отключения горячей воды в Москве

В Москве возобновил работу онлайн-сервис, где можно узнать дату отключения горячей воды, сообщает пресс-служба городского хозяйства столицы.
Чтобы узнать, когда отключат горячее водоснабжение, необходимо указать в сервисе свой адрес — улицу и номер дома.
Отключение горячей воды в Москве пройдет с мая по август включительно. Как сообщил замглавы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в настоящее время максимальный срок отключения составляет десять дней.
Узнать сроки отключения горячей воды также можно в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы» во вкладке «Услуги».
Кроме того, Московская объединенная энергетическая компания запустила бота в мессенджерах «Макс» и Telegram, с помощью которого можно узнать даты отключения горячей воды в конкретном доме.
Накануне столичные власти сообщили об окончании отопительного сезона в Москве. Отключать отопление будут поэтапно: сначала в промышленных и административных зданиях, затем в жилых домах и только потом в школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.
