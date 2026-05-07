Заместитель командира роты радиоэлектронной разведки рассказал о слабостях ВСУ

Заместитель командира роты радио электронной разведки 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север» рассказал о точных ударах по врагу, слабостях ВСУ и семейных традициях защитников Отечества.
Пока враг прячется за стенами школ и спинами мирных жителей, офицер радиоэлектронной разведки 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север» уже знает их позывные, координаты и ближайшие планы. Его позывной — «Топаз». Замкомандира роты радиоэлектронной разведки по военно-политической работе. Кавалер Георгиевского креста IV степени, обладатель медалей «За отвагу», «За боевые отличия» и медали участника СВО.
За плечами у офицера — почти 20 лет службы. Срочная, контракт, офицерские погоны. «По зову сердца и по долгу», — говорит он просто. Когда в 2022 году Родина снова позвала, «Топаз» пошел без колебаний. Потому что, по его словам, «нечисть, которую мы не добили тогда, снова подняла голову».
Его оружие — эфир. День и ночь бойцы роты ловят каждое слово противника: рации, мобильные телефоны, закрытые каналы связи. Каждое слово, каждый позывной, каждая жалоба записывается, анализируется и ложится на стол командованию. По этим данным наносятся удары, которые ломают логистику, командование и боевые порядки врага.
— Мы прослушивали, выявляли ценные данные и подавали наверх, — говорит «Топаз». — Командование принимало решение, и бойцы наносили удары по вражеским позициям.
Однажды разведчики обнаружили в здании боевиков ВСУ. Слышали все: звания, позывные, даже их смех. Позже по объекту нанесли точный удар.
— Они всегда выбирают соцобъекты, детские сады, школы, — говорит офицер. — Прикрываются живыми людьми, делают из них щит.
Были и иностранные наемники — кубинские и колумбийские. Шли за деньги, воевать не умели и не хотели. В перехваченных разговорах сами сдавали свои склады, маршруты и позиции. «Переводим — и бьем», — с жесткой улыбкой говорит «Топаз».
А что слышит разведка в эфире самого противника? Сплошное отчаяние. Женщины — командиры отделений жалуются родным: вместо обещанных пяти дней — две недели на позиции. Солдаты по две недели сидят без воды и еды. Командиры снимают «процент» с зарплат — от 5 до 10. А за спиной — заградотряды: «Ни шагу назад». В перехватах звучат прямые слова: «Война ни к чему хорошему не приведет… Лучше сдаться русским».
Сам «Топаз» — отец двоих детей. Старшему сыну 18 лет. Три года назад парень принял решение и пошел по стопам отца — сейчас тоже в зоне СВО, только на другом направлении. Дочери 12. Для нее и для сотен других школьников Белгорода и других городов офицер во время отпуска регулярно проводит «Уроки мужества».
КСТАТИ.
71-я мотострелковая дивизия берет свое начало от 67-й морской стрелковой бригады, которая в 1943 году была преобразована в 45-ю дивизию 31-го стрелкового корпуса Карельского фронта. Дивизия получила почетное наименование «Печенгская» в 1944 году за овладение финским поселком Петсамо (Печенга до 1920-го, когда был передан Финляндии) и орден Красного Знамени в январе 1945 года.