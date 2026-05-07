В Париже началось предварительное расследование в отношении Маска и компании X

В Париже прокуратура начала предварительное расследование в отношении американского миллиардера Илона Маска и его компании X. Об этом сообщает издание Monde со ссылкой на собственные источники.
«Прокуратура Парижа открыла 6 мая предварительное расследование против материнской компании соцсети X, ее руководителя Илона Маска», — говорится в материале.
Уточняется, что расследование также было начато в отношении бывшего генерального директора соцсети Линды Яккарино. Еще в 2025 году парижская прокуратура избирательно по подозрению соцсети X в манипуляции алгоритмами. Позднее расследование было расширено из-за заявлений о генерации дипфейков чат-ботом Grok, работающим на платформе X.
Ранее KP.RU сообщал, что Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман встретятся в суде по громкому делу о будущем искусственного интеллекта. Как заявил глава X, созданная в 2015 году OpenAI, в которую Маск вложил 38 млн долларов, превратилась в коммерческую структуру, ориентированную лишь на прибыль.