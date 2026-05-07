В Финляндии умерла последняя рожденная во времена Российской империи женщина

По информации источника, женщина скончалась 12 апреля в доме престарелых в общине Савитайпале на юго-востоке страны. Ей было 108 лет. После смерти Нурмилаукас старейшей жительницей Финляндии стала Эйла Хукканен из Коуволы, которая родилась 28 декабря 1917 года.