В Финляндии умерла последняя рожденная во времена Российской империи женщина

В Финляндии умерла самая пожилая женщина Виено Нурмилаукас. Она считалась последней гражданкой Финляндии, родившейся в период, когда страна входила в состав Российской империи. Об этом сообщает издание Lansi-Saimaan.
По информации источника, женщина скончалась 12 апреля в доме престарелых в общине Савитайпале на юго-востоке страны. Ей было 108 лет. После смерти Нурмилаукас старейшей жительницей Финляндии стала Эйла Хукканен из Коуволы, которая родилась 28 декабря 1917 года.
Нурмилаукас родилась 23 сентября 1917 года, когда Финляндия еще была частью Российской империи. Правительство Свинхувуда приняло декларацию независимости Финляндии 6 декабря 1917 года.
