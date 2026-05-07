Долина выпустила песню про распятие и эшафот после скандала с недвижимостью

Певица Лариса Долина анонсировала свою новую песню под названием «Момент истины». Фрагмент появился в ее социальных сетях.
Однако многие сочли, что в ней содержится попытка лирически переосмыслить скандал, связанный с квартирой в Хамовниках, а также критику, обрушившуюся на артистку в связи с этим сюжетом.
На опубликованном видео певица эмоционально исполняет песню со строками «Казнить нельзя помиловать / И запятую где поставишь? / Чтобы подыгрывать / Ликующей толпе?».
Поклонники пришли к выводу, что песня касается недавней «отмены» певицы, когда билеты на ее концерты начали массово возвращать, а сами выступления отменялись. В «Моменте истины» Долина поет, что «словно шла на распятие», «под крики и проклятия на вечный эшафот».
Еще в апреле Долина рассказала журналистам о жизни после скандала с продажей квартиры в Москве. Она назвала резонансную историю самым страшным и сложным периодом в жизни. По ее словам, справиться с этой ситуацией ей помогает работа. Певица выпустила новый альбом, дает концерты и играет в театре, что делает ее «абсолютно счастливой».