Вандалы повредили мемориал советским солдатам на кладбище в латвийской Иецаве

В латвийском городе Иецава неизвестные разрушили элементы мемориала на братском захоронении советских солдат. Об этом сообщило агентство Sputnik Латвия.
Инцидент произошёл у стены, на которой размещена плита с надписью на латышском и русском языках: «Вечная слава павшим героям. 1944». Вандалы повредили часть кладки и разбросали осколки на земле. Обломки монумента оставили у стены памятника.
В Телеграм-канале Sputnik Латвия уточнили: «Вандалы вырвали часть плит из стены, разбили их и демонстративно оставили обломки лежать на земле».
Вандалы разгромили зону отдыха на берегу Калининградского залива.
Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.Читать дальше