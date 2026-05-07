Американец чтит память о легендарной встрече

Джозеф Волф, сын участника легендарной встречи на Эльбе, хранит память о своем отце и продолжает его дело.
Подробности той встречи Джозеф знает по рассказам своего отца, он охотно поделился ими с корреспондентом «Вечерней Москвы».
— Мой отец Джозеф Половски записался в армию добровольцем в 1944 году. Он служил стрелком в 273-м пехотном полку Первой армии США. А 24 апреля 1945 года отца вызвали в штаб и попросили сформировать патруль, чтобы узнать расположение наступающих с востока отрядов Красной армии. Командовать взводом назначили лейтенанта Альберта «Бака» Коцебу, поскольку у него были русские корни, он знал язык. Солдаты достигли Эльбы в 11:30 следующего дня. «Бак» выпустил две сигнальные ракеты. Русские на другом берегу реки в ответ замахали руками и радостно закричали: «Американцы!». После этого они поклялись друг другу не допустить новой войны. Отец был верен клятве всю свою жизнь.
— Чем занимался ваш отец после окончания войны?
— После окончания службы поступил в Чикагский университет и изучал ботанику. Между тем отношения между Россией и США постепенно ухудшались, и он посчитал своим долгом работать над тем, чтобы вернуть их к тому состоянию, какими они были в конце Второй мировой войны. Поэтому уделял большое внимание общественной деятельности. Писал прошения в ООН признать 25 апреля Всемирным днем мира. Однако инициатива не была принята всей Ассамблеей и больше никогда не выносилась на голосование. Каждый год он отмечал День Эльбы на мосту Мичиган-авеню в Чикаго, где совершал молчаливые бдения.
— Как он относился к Германии?
— Он неоднократно бывал в ГДР, ему нравился город Торгау, где произошла встреча, изменившая его жизнь…
— А в СССР Джозефу Половски удалось побывать?
— Да, он приезжал в СССР в 1955 году. Отец представил в Москве настоящую карту территории вокруг Эльбы, где его патруль встретил русскую Красную армию в 1945 году, и вручил ее Никите Хрущеву во время этой встречи. Эта фотография облетела мировые СМИ в то время.