103-летний ветеран Великой Отечественной войны: Немцы мечтали лишить нас государственности

Кирилл Александрович Семенов — 103-летний ветеран Великой Отечественной войны. Он поделился воспоминаниями о событиях тех лет.
Летом 1941 года Кирилл Семенов только окончил девятый класс и отправился к старшему брату Виктору в Оренбург. Там будущий герой войны трудился лесостроителем. О нападении фашистов на СССР он узнал из случайного разговора прохожих на перроне.
— Люди в разговорах друг с другом все время произносят слово «война, война», — вспоминает Кирилл Александрович. — Я остановил случайного мужчину и спросил у него, с кем война. А он мне ответил «с немцами!».
До марта 1942-го Кирилл Семенов помогал строить оборонительные рубежи. А потом был призван в ряды Красной армии. Его направили в Таллинское военное пехотное училище, которое находилось в эвакуации в Тюмени.
— Из нас тогда сформировали отдельное боевое подразделение, — вспоминает Кирилл Александрович. — А меня назначили его командиром.
Кирилл Александрович Семенов практически в самом начале службы принимал участие в уличных боях в Сталинграде, которые длились для него 87 дней.
За годы службы ветеран Великой Отечественной войны получил несколько серьезных ранений. Одно — в районе Мамаева кургана. Второе — в боях за польский город Гдыня. Однако Кирилл Александрович продолжал победное шествие в рядах Красной армии. Как только выписывался из госпиталей, сразу отправлялся обратно на фронт. Окончание Великой Отечественной войны и победу над фашистами он встречал на улицах Германии.
— Я помню май 1945 года. Тогда наша дивизия практически шла по берегу Балтийского моря в Германии, и мы, солдаты той войны, очень гордились победой нашего народа и армии, — вспоминает Кирилл Александрович Семенов. — Потому что из каждого дома в Германии свисали белые флаги, полотна, говорящие, что они сдаются. А мы, глядя на них, думали: «Получайте за все, что натворили. Не мы, а вы на вас напали, мечтая лишить нас государственности».