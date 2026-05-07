103-летний ветеран Великой Отечественной войны: Немцы мечтали лишить нас государственности

— Я помню май 1945 года. Тогда наша дивизия практически шла по берегу Балтийского моря в Германии, и мы, солдаты той войны, очень гордились победой нашего народа и армии, — вспоминает Кирилл Александрович Семенов. — Потому что из каждого дома в Германии свисали белые флаги, полотна, говорящие, что они сдаются. А мы, глядя на них, думали: «Получайте за все, что натворили. Не мы, а вы на вас напали, мечтая лишить нас государственности».