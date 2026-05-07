На 15 новых остановок в Калининграде выделили более 30 млн рублей

Специалисты должны изготовить и установить новые павильоны рядом с гостиницей «Калининград», возле Мельничного пруда на Емельянова и около ОКБ «Факел» на Московском проспекте. Три остановке появятся на улице Челюскинской, две — на Челнокова и две — на Гайдара. Кроме того, павильоны обновят возле школы № 38 на улице Зелёной, рядом с Пеньковым озером, на улицах Островского, Герцена и Гоголя.