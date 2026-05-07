На 15 новых остановок в Калининграде выделили более 30 млн рублей

На установку 15 новых остановочных павильонов в Калининграде выделили 30,7 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Специалисты должны изготовить и установить новые павильоны рядом с гостиницей «Калининград», возле Мельничного пруда на Емельянова и около ОКБ «Факел» на Московском проспекте. Три остановке появятся на улице Челюскинской, две — на Челнокова и две — на Гайдара. Кроме того, павильоны обновят возле школы № 38 на улице Зелёной, рядом с Пеньковым озером, на улицах Островского, Герцена и Гоголя.
Подрядчика определят 19 мая. Работы необходимо выполнить в течение 160 дней с даты заключения контракта.
Ранее стало известно, что власти рассчитывают увеличить количество «умных» остановок на улицах Калининграда. Часть павильонов уже оборудована экранами, где можно увидеть информацию о времени прибытия транспорта. До сентября на городских остановках хотят установить 63 электронных табло.