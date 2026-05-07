Кошта: ЕС готовится к возможным переговорам с РФ по поводу конфликта на Украине

Евросоюз готовится к возможным переговорам с президентом России Владимиром Путиным по вопросам конфликта в Украине. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта.
— Я веду переговоры с лидерами 27 стран — членов (ЕС — прим. «ВМ»), чтобы определить наилучший способ организации нашей работы и обозначить, что именно нам необходимо обсудить с Россией, когда для этого наступит подходящий момент, — заявил он.
Кошта считает, что у ЕС существует потенциал для диалога с Москвой. Изменения в позиции европейских лидеров, как отмечает Financial Times, обусловлены нарастающим разочарованием в действиях президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта на Украине.
Еще в марте премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости наладить диалог между Евросоюзом и Россией по вопросу украинского урегулирования. Он подчеркнул, что Европа не в состоянии бесконечно поддерживать Украину и поставлять ей оружие без участия США. Политик также отметил, что экономически «задушить» Россию невозможно.