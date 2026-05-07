Еще в марте премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости наладить диалог между Евросоюзом и Россией по вопросу украинского урегулирования. Он подчеркнул, что Европа не в состоянии бесконечно поддерживать Украину и поставлять ей оружие без участия США. Политик также отметил, что экономически «задушить» Россию невозможно.