Двое на «Высоте»

ООО «Торгово-строительное предприятие (ТСП) “Воронеж строй комплекс”» зарегистрировано в 2000 году и специализируется на прочих видах строительства жилых и нежилых зданий, а также неспециализированной оптовой торговле. Компанию возглавляет Алексей Воронов, среди учредителей — он и Игорь Воронов. В 2025 году выручка предприятия составила 2,7 млрд руб., увеличившись на 22% год к году, чистая прибыль достигла 195 млн руб. (+6%). В портфеле компании — пять реализованных домов общей площадью более 17 тыс. кв. м, в том числе объекты на улице Волгоградской в Воронеже. Кроме того, ТСП «ВСК» выступало подрядчиком строительства производственно-репетиционного корпуса театра оперы и балета, водоподъемной станции ВПС-21, школы в Новоусманском районе и поликлиники в Воронеже.