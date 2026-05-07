Небоевые потери подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) связаны с массовым распространением хантавируса в Харьковской, Сумской и Львовской областях. Об этом в четверг, 7 мая, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Первичные симптомы напоминают обычную простуду или острое пищевое отравление.
— А украинские командиры запрещают оказывать медицинскую помощь таким военнослужащим, считая, что они пытаются избежать участия в боевых действиях, — передает агентство.
Хантавирус представляет собой группу патогенов, которые могут вызывать у человека поражение легких или почек. Заразиться большинством его разновидностей можно только в случае контакта с грызунами или их испражнениями.
5 мая появилась информация о том, что иностранные наемники, воюющие на стороне украинских войск, выражают недовольство постоянными проблемами со здоровьем у военнослужащих страны. В тематических сообществах в социальных сетях они называют это явление «чумой». Кроме того, один из наемников пожаловался, что был размещен в одном доме с украинскими солдатами и устал от их «чумного» состояния.