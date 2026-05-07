Дорожные знаки Сталинград вновь появились на въездах в город-герой

Знаки особых предписаний «Начало населенного пункта» и, соответственно, «Конец населенного пункта» с названием Сталинград устанавливают на улице Шурухина — въезде с трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград», на улице Неждановой — от трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский», на улице Исторической — части трассы Р-22 «Каспий», на улице Генерала Романенко и других улицах, через которые трассы различного значения ведут в областной центр. Город переименовывают временно — лишь на День Победы. А 10 мая на свое место вернутся дорожные знаки с привычным названием города.