«Я человек одинокий»: журналист Лобков объяснил отказ уезжать из России

Журналист и биолог Павел Лобков поделился своими размышлениями о том, почему он решил не эмигрировать из России. Подробнее об этом он рассказал в интервью проекту Sheinkin40.

— Честно говоря, я не очень готов к бытовым и бюрократическим испытаниям. Я человек одинокий, и я боюсь, что я их просто не выдержу, — поделился журналист.

Лобков рассказал, что подумывал о переезде в Израиль, но в конечном итоге не решился.

Он подчеркнул, что эмиграция требует значительной внутренней силы и готовности к резкой смене образа жизни. Особенно сложно это может быть для человека, который сталкивается с бытовыми и документальными трудностями в одиночку.

В январе эмигрировавший в Израиль российский комик и телеведущий Михаил Шац* заявил, что значительная часть русских эмигрантов, сомневавшихся в своем решении уехать, уже вернулась на родину. По словам Шаца*, за границей остались в основном те, для кого переезд был принципиальным решением. Подавляющему большинству эмигрантов, по его наблюдениям, тяжело жить за рубежом. Он добавил, что с пониманием относится к тем, кто решил вернуться.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.