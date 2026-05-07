«Я человек одинокий»: журналист Лобков объяснил отказ уезжать из России

В январе эмигрировавший в Израиль российский комик и телеведущий Михаил Шац* заявил, что значительная часть русских эмигрантов, сомневавшихся в своем решении уехать, уже вернулась на родину. По словам Шаца*, за границей остались в основном те, для кого переезд был принципиальным решением. Подавляющему большинству эмигрантов, по его наблюдениям, тяжело жить за рубежом. Он добавил, что с пониманием относится к тем, кто решил вернуться.