Российские авиакомпании массово меняют правила провоза пауэрбанков

Российские авиаперевозчики начали массовое обновление правил провоза портативных зарядных устройств на борту самолетов. Инициатива обусловлена необходимостью соблюдения международных стандартов безопасности полетов.
В одной из авиакомпаний сообщили в интервью интервьюРИА «Новости», что в ближайшее время будут внесены изменения в правила перевозки пауэрбанков на борту воздушных судов согласно рекомендациям ICAO. Сообщается, что до этого четыре крупных российских авиаперевозчика уже внесли соответствующие изменения.
Официальная позиция авиакомпаний по данному вопросу едина. Эту тему рассматривают, как «весьма важную с точки зрения безопасности полетов и готова сделать все возможное, чтобы исключить риски при перевозке данных устройств».
Новые требования к пассажирам, вступившие в силу 27 марта 2026 года согласно обновленным рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ICAO), вводят строгий регламент. Теперь каждому пассажиру разрешено иметь при себе не более двух устройств для подзарядки электроники.
Кроме того, ужесточились условия обращения с этими приборами на борту: устройства категорически запрещено размещать на багажных полках над креслами, а также использовать их для зарядки гаджетов во время самого полета. Данные меры призваны минимизировать угрозу возгорания литий-ионных аккумуляторов, которая признана экспертами одной из наиболее серьезных проблем в современной авиационной безопасности.